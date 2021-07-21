Прошедшая спортивная неделя была удачной для трех добринских футбольных коллективов — «Олимпа», «Родника» и «Альтаира». Они одержали домашние победы, порадовав своих болельщиков.

Первым в четверг футбольный марафон открывал «Альтаир», в очередном матче турнира среди ветеранов 50+ добринцы принимали команду МЦМО из Липецка. Хозяева поля сразу дали понять сопернику, что настроены весьма решительно. И доказали это на деле.

Уже в первые пятнадцать минут вратарь липчан был вынужден дважды капитулировать перед точными ударами нашего нападающего Эдуарда Канаева. Третий мяч в ворота соперника перед самым перерывом отправил Игорь Куницын. Второй тайм также подарил болельщикам возможность увидеть три забитых мяча. Причем, их авторами вновь стали добринские футболисты. Четвертое по счету взятие ворот соперника записал себе в актив Э. Канаев, оформивший хет-трик. Затем слово взяли два Александра, Овчинников и Зюзин.

Итоговый счет — 6:0 в пользу «Альтаира», который всерьез намерен повторить свой прошлогодний «золотой» успех в ветеранском первенстве.

В субботу в полдень «Олимп» встречался с липецким «Металлургом-2005». Дебютный мяч был забит в самом начале поединка. Нападающий хозяев поля Александр Матвеев нанес по воротам соперника удар, после которого мяч уходил за лицевую линию. Подставленная нога одного из защитником «сталеваров» изменила траекторию его полета. В результате — курьезный автогол и громкая нравоучительная речь наставника гостей Сергея Хрипункова в адрес виновника события.

Очевидно, накачка от наставника возымела свое действие. Юноши «Металлурга» стали действовать осмысленно и в одной из контратак сравняли счет. После этого вперед побежали «олимпийцы», создавая давление на защитные порядки соперника. Атакующий порыв добринцев принес свои плоды. Второй мяч во встрече забил Александр Матвеев. На сей раз — без посторонней помощи.

До финального свистка счет не изменился. Стоит отметить, что резервисты главной футбольной команды области в отчетном поединке выглядели достойно. «Олимп» же пополнил свой очковый багаж тремя зачетными баллами.

Паршиновский «Родник» вечером этого же дня принимал «Темп» из Доброго. В первом тайме счет открыли хозяева. После флангового навеса на опережение сыграл Антон Бадиков, отправив мяч в ворота мимо голкипера. Больше до перерыва голов забито не было.

Второй игровой отрезок наши земляки провели так же уверенно, как и первый.

Заслуживает внимания один момент. Защитник «Родника» Владимир Макаров, выйдя на замену на 60-й минуте, первым же касанием отправил мяч в ворота гостей. Под занавес тайма паршиновцы установили окончательный счет поединка — 3:0 в свою пользу.