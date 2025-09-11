Успеха учителя не бывает без побед ученика

Накануне нового учебного года педагоги района собрались на традиционную августовскую конференцию, где подвели итоги года минувшего и поставили задачи на начавшийся.

Быстро пролетело лето. Вот только, кажется, проводили выпускников за порог школы, а уже прогремело 1-е сентября, вновь школа встретила очередных первоклашек. А в преддверии этого праздника педагоги района были приглашены на очередную конференцию. В работе форума приняли участие глава администрации района Александр Николаевич Пасынков и его заместитель Олег Николаевич Малыхин, поздравившие учителей, собравшихся в актовом зале лицея.

— Преклоняюсь перед вами и как бывший ученик, и как нынешний родитель, — сказал Александр Николаевич. — Ваш труд невозможно переоценить. Он во все века и времена важен и очень нужен людям.

Начальник отдела образования Ирина Михайловна Немцева выступила с докладом по теме «Образование сегодня: стратегия, кадры, технологии», в котором подробно проанализировала работу коллег за год минувший от дошкольного и дополнительного образования до результатов ОГЭ и ЕГЭ, отметив лучшие моменты и победы добринской педагогики, и указала на те недочёты, над которыми предстоит ещё поработать. Она познакомила всех и с новшествами, которые ждут как педагогов, так и школьников в новом учебном году.

— Завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5–9-х классов и учебниками обществознания с 9-го по 11-й классы, — доложила она. — Со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а в оставшееся время школьники станут изучать историю нашей страны.

И.М. Немцева не без тревоги констатировала, что отмечается постоянное старение кадров. В этом году в систему образования пришли лишь 2 молодых педагога. Хотя в нашем районе большое внимание уделяется тому, чтобы новоиспечённых специалистов привлечь и задержать здесь. К примеру, с 2022 года ведется строительство служебного жилья для работников бюджетной сферы. В настоящее время 7 молодых учителей получили новые дома, из них три — участники программы «Земский учитель». И на нынешний день в системе общего образования района трудятся 485 работников. Педагогическим трудом заняты 288 человек.

— Испытывая кадровый голод, — продолжила начальник отдела образования, — мы понимаем, как важно ориентировать подростков на выбор профессии. В 2025 году Липецкая область вместе с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в эксперимент по доступности среднего профессионального образования.

Профориентационная работа в школах ведется по нескольким направлениям. Так, функционируют два педкласса на базе лицея и второй школы п. Добринка, а также медицинский класс в лицее и кадетский класс — на базе гимназии с. Ольговка. Помимо этого, агротехнологический класс лицея №1 п. Добринка имеет статус инновационной площадки Института развития образования г. Липецка. В 2025 году он вошел в федеральный проект «Кадры в АПК».

Ирина Михайловна добавила и про новшества в этом направлении. К примеру, по инициативе и при поддержке АО «Добринский сахарный завод» с 1 сентября начнет функционировать аграрно-технологический класс на базе гимназии с. Ольговка. Его создание позволит укомплектовать кадрами это предприятие, являющееся крупнейшим переработчиком сахарной свеклы в стране. Также с 1 сентября в лицее будет открыт инженерный класс, в средней школе №2 п. Добринка — юридический.

Докладчик в который раз подчеркнула в своём выступлении, что результат работы учителя — это достижения его учеников. Результаты экзаменов показывают подготовку к ним выпускников и на этой основе позволяют выявить сильные и слабые стороны преподавания отдельных предметов.

— На протяжении последних лет приоритетной задачей нашего района, как и в целом региона, является повышение качества образования по предметам естественно-математического цикла. Проанализировав результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии за последние годы, можно констатировать, что в районе по данным предметам динамика нестабильная, наблюдается то рост, то снижение по некоторым параметрам, определяющим качество образования.

И, понимая роль предметов естественно-математического цикла в современном обществе, начальник отдела образования обратилась к учителям, их преподающим, с просьбой (а может, и требованием) организовать серьёзную работу с одаренными ребятами, что позволит им достойно выступать на всероссийской олимпиаде школьников и в дальнейшем, вероятнее всего, определит выбор будущей профессии. А для учителя-предметника это тоже станет результатом.

Завершая своё выступление, И.М. Немцева ещё раз напомнила собравшимся коллегам, что в тандеме «учитель-ученик» успех одного невозможен без успеха другого. И, чем больше будет талантливых и преданных своему делу учителей, тем больше будет успешных и счастливых учеников, а значит, и успешным будет наше будущее.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

485 — человек трудятся в системе общего образования, из них:

288 — заняты педагогическим трудом,

92,4% — имеют высшее образование,

13,5% — доля учителей до 35 лет,

19,2% — доля педагогов старше 60 лет;

25 — число студентов, потребность в трудоустройстве которых в 2025-2026 уч. году.

64 — средний балл по математике у выпускников 2025 г.;

58 — средний балл у них по рус. языку;

9 — девятиклассников из 260 сдали все экзамены на пять;

16 — выпускников из 95 награждены медалью.