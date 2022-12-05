Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году в Задонске преобразится Успенский сквер. Подготовительные работы по обновлению сквера уже стартовали. В сквере уложат тротуарную плитку, обустроят парковку, установят скамейки и смонтируют более 40 фонарей. Благоустройство общественного пространства завершится в середине лета 2023 года.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».