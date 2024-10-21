Региональная стажировка для представителей Донецкой Народной Республики и Херсонской области прошла в Липецке 14-17 октября. В рамках программы председатели правительств, министры новых регионов РФ и их заместители познакомились с успешными практиками, реализованными у нас в рамках нацпроектов, а также обсудили с кураторами проектов их особенности.

В частности, по линии социальной защиты гости посетили флагманский МФЦ и кадровый центр «Работа России», расположенные в одном здании на площади Победы. В результате проводимых преобразований среднее время ожидания приема здесь сократилось до пяти минут, напоминания о готовности документов и записи липчанам приходят в социальных сетях, задать любые вопросы можно через чат-бот 24/7, внедрен электронный сервис «Ева», который проверяет сделки с недвижимостью за 15 секунд. Кадровый центр функционирует по принципу индивидуального подхода к каждому обратившемуся. В подборе работы здесь помогает психолог, а вакансии предлагают с зарплатой повыше.

С работой медучреждений в городе познакомились на примере обновленного областного онкодиспансера. Здесь работают девять операционных залов, в которых проводят до 7000 операций в год. Есть отделение лучевой диагностики с компьютерным томографом, МРТ, рентгеном, радиоизотопной лабораторией. Для жителей отдалённых районов организуют телемедицинские консультации.

О работе сферы образования узнали, побывав в детском саду №32, школах №34 и 63, Городском молодежном центре и Школе креативных индустрий, модельной Есенинской библиотеке, спортшколе №7. К примеру, в школе №34, открывшейся в 2021 году, гостям рассказали, что педсостав формировали ещё на этапе строительства учреждения. С кадрами помог местный педвуз. А в 63-й школе сообщили, что в ходе ремонта дизайн обновленных помещений придумывали ученики и их родители. Поэтому теперь здесь всех всё устраивает.

Изучать опыт в сфере экономики и промышленности гости отправились на предприятия Технопарка. В центре «Мой бизнес» президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Липецкой области Александр Бабанов рассказали о мерах поддержки. Со сферой управления городским хозяйством гости познакомились на примере благоустройства микрорайона Елецкий, работы муниципальных предприятий «Горэлектротранс», «Зеленхоз» и единой дежурно-диспетчерской службы. Также в рамках стажировки прошла деловая игра «Проектируем будущее вместе» и посещение Задонска.

Программу «Управленческая команда региона» для руководителей новых субъектов организовала Высшая школа государственного управления Президентской академии. «У Липецкой области немало практик, которые получили высокую оценку на федеральном уровне. Это касается и социальной сферы, и экономики, и цифровых технологий. Многие субъекты перенимают наш опыт. Новые регионы, вошедшие в состав нашей большой и дружной страны, Липецкая область готова также поддерживать во всем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.