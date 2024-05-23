Липецкую область отметили на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». Оно прошло под председательством Президента РФ Владимира Путина. Глава государства ознакомился с планами работы Агентства стратегических инициатив до 2030 года. Основная задача – поддержка социально-экономического развития регионов.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева рассказала о совместной работе Агентства и Липецкой области по повышению рождаемости и поддержке многодетных семей. «С регионами мы внедряем принцип прогрессивной поддержки многодетных семей: чем больше семья, тем больше поддержка. Лучшие эффективные решения регионов мы выкладываем на платформу «Смартека», для того чтобы этот опыт был востребован и в других субъектах Российской Федерации», – сказала Светлана Чупшева.

К концу 2023 года Липецкая область внедрила в работу шесть положений регионального социального стандарта, разработанного АСИ: стратегию развития социальной сферы; модель работы «Дружелюбная организация в социальной сфере», стандарт поддержки добровольчества, Совет по качеству жизни, службу социальных координаторов, программу медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития.

Липецкая область опережает средние значения по регионам в 8 из 10 направлений рейтинга качества жизни. По итогам 2023 года показатели удовлетворенности получением услуг социальной помощи в регионе выросли. В частности, повысилась удовлетворенность в медицине и образовании. Область стала доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья – доля инвалидов, способных свободно перемещаться по населенному пункту, за год выросла на 15% – с 30% в 2022 году до 45% в 2023 году.

В Липецкой области проходят бизнес-миссии и стратегические сессии АСИ. В начале 2024 года месте с лидерами проектов, бизнесом обсуждались перспективные проекты для развития регионов и страны. Часть из этих предложений были представлены Президенту для формирования национальных указов. Липчане активно участвуют в форуме «Сильные идеи для нового времени». Один из успешных проектов в социальной сфере – центр психологической помощи подросткам «Беседка». Он вошел в десятку лучших на форуме. В «Беседку» подростки могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. В 2024 году на форум от Липецкой области поступило более 130 идей и почти 100 брендов.

«Мы видим эффективность проектов, которые стали реализоваться в регионе по итогам форума, и рассчитываем, что наши практики будет тиражированы в масштабах всей страны. Липецкая область активно участвует в программах АСИ, есть много направлений, по которым должны ещё поработать», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.