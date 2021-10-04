С середины июля Пенсионный фонд по Липецкой области принимает заявления на единовременную выплату школьникам.

Большинство родителей уже получили эти средства

Но есть семьи, которые до сих пор не подали заявления. Почти на 5 000 детей такая выплата не получена.

Сотрудники Пенсионного фонда опираясь на имеющуюся базу данных проводят информирование граждан: обзванивают родителей, связываются с органами опеки, направляют уведомления работодателям, чтобы они разъяснили своим сотрудникам право на полагающуюся выплату.

Напомним, единовременная выплата на школьников в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 2 июля 2021 года (дата подписания указа о единовременной выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида могут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Времени на подачу заявления осталось не так и много – обраться за средствами можно только до 1 ноября 2021 года. Так как выплата на школьников это единовременная мера, то зачисление производится на расчетный счет родителя подающего заявление или карты любых платёжных систем.

Подать заявление можно в Личном кабинете на портале Госуслуг, а так же через клиентскую службу ПФР.