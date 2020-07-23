Установка автоматических тепловых пунктов в многоквартирных домах Липецкой области позволит снизить оплату за коммунальные расходы

По поручению главы региона Игоря Артамонова в управлении ЖКХ Липецкой области прошло совещание с управляющими компаниями. Также на встрече присутствовали сотрудники Центра энергоэффективности, которые ведут активную работу по установке автоматических тепловых пунктов. На совещании обсуждалось необходимость участия управляющих компаний в повышении энергоэффективности домов, находящихся в их управлении.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении».

Руководитель ФКР Липецкой области Елена Бабикова рассказала о возможностях проведения энергоэффективного капитального ремонта с привлечением средств софинансирования. Практика реализации механизма возврата средств на счета домов за энергоэффективный ремонт в нашем регионе успешна как по специальным счетам, так и по домам на общем счете. За период с 2019 года и с учетом прошедшего периода 2020 года восемь многоквартирных домов на специальных счетах и три дома на общем счете осуществили установку автоматизированных тепловых пунктов с привлечением средств софинансирования от Фонда содействия реформированию ЖКХ. В ближайшее время планируется к подаче еще восемь заявок.

Директор управляющей компании из Ельца Владимир Юмашев рассказал об установке автоматических тепловых пунктов в городе. Самая большая экономия на многоэтажке, где было установлено автоматическое оборудование, составила более 40%, что позволило жителям сэкономить больше 10 тысяч рублей с квартиры за отопительный сезон.

В результате проведенного совещания управляющим компаниям было поручено проанализировать жилой фонд, организовать общие собрания собственников и обслужить с ними возможность проведения энергоэффективных работ и получения средств софинансирования.