Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» продолжится в Липецкой области в этом году. Он предусматривает появление современной сотовой связи четвертого поколения 4G/LTE и высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Осенью прошлого года на портале госуслуг жители Липецкой области определили сёла и деревни, в которых такая связь появится в первую очередь. Тогда же, в 2022 году, проект стартовал. В текущем году базовые станции появятся в 32 населенных пунктах региона. Современная связь придет в села и деревни Воловского, Долгоруковского, Лебедянского, Усманского и других районов. С полным списком территорий можно ознакомиться на сайте.

Федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» в регионе реализует ПАО «Ростелеком», заключившее соответствующее соглашение с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Хорошая мобильная связь и доступ в интернет сегодня – это не роскошь, а обязательное условие комфортной жизни. Это возможность пользоваться цифровыми сервисами, дистанционно обучаться и работать. У Липецкой области хорошие показатели по цифровизации территории: по оснащению оптоволокном мы близки к 100%. Впереди – усовершенствование качества и удобства получения услуг», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.