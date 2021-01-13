В январе Utair начинает летать по новому направлению – в Липецк.

С 13 января авиакомпания будет выполнять рейсы в Липецк из Казани, а с 14 января – из Минеральных Вод. Для пассажиров, которые летят в Липецк из Тюмени и Сочи, Utair предусмотрел удобные 50-минутные стыковки в Казани и Минводах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

“Благодаря обновленному расписанию добраться из Казани и Минеральных Вод до Липецка можно всего за 2 часа”, — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.