В январе Utair начинает летать по новому направлению – в Липецк.
С 13 января авиакомпания будет выполнять рейсы в Липецк из Казани, а с 14 января – из Минеральных Вод. Для пассажиров, которые летят в Липецк из Тюмени и Сочи, Utair предусмотрел удобные 50-минутные стыковки в Казани и Минводах, говорится в сообщении пресс-службы компании.
“Благодаря обновленному расписанию добраться из Казани и Минеральных Вод до Липецка можно всего за 2 часа”, — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
|Маршрут
|Старт полетов
|День
|Вылет туда
|Вылет обратно
|Стоимость билетов
|Казань — Липецк
|13 января
|Ср,Вс
|09:50
|12:40
|От 2674 ₽
|Минеральные Воды — Липецк
|14 января
|Чт,Вс
|15:40
|18:50
|От 3140 ₽