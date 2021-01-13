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Utair открывает авиарейсы в Липецк из Казани и Минеральных вод

37 минут назад
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В январе Utair начинает летать по новому направлению – в Липецк.

С 13 января авиакомпания будет выполнять рейсы в Липецк из Казани, а с 14 января – из Минеральных Вод. Для пассажиров, которые летят в Липецк из Тюмени и Сочи, Utair предусмотрел удобные 50-минутные стыковки в Казани и Минводах, говорится в сообщении пресс-службы компании.

“Благодаря обновленному расписанию добраться из Казани и Минеральных Вод до Липецка можно всего за 2 часа”, — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Маршрут  Старт полетовДень      Вылет туда              Вылет обратно                Стоимость билетов
Казань — Липецк       13 январяСр,Вс           09:50                                     12:40От 2674 ₽
Минеральные Воды — Липецк14 январяЧт,Вс 15:4018:50От 3140 ₽

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