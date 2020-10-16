Утерял солдат свой жетон. Очередная необычная находка в Добринском районе

Я уже не раз рассказывал о находках моего знакомого Коли. И на сей раз он вновь поделился одной из них.

Некогда в Добринском районе располагалась деревня Троицкая. По его словам, данная историческая реликвия и была найдена им на месте бывшего дома В.Ф. Топоркова, под «знатным валуном».

Это увольнительный жетон под № 184 военнослужащего 12 роты 86-го пехотного Вильманстрандского полка. У воинского соединения интересная судьба. Он дважды формировался. Последний раз в 1854 году. В годы Первой мировой войны полк принял участие в ряде боевых операций. Среди них в Восточной Пруссии, под Лодзью, в Варшавско-Иваногородской операции. Все это было в 1914 году. Через год новые бои.

Знак полка.

Но особо большие потери полк понес в 1916 году во время кровопролитных боёв в Нарочской операции. Принял этот полк участие и в прославленном Брусиловском прорыве, в ходе которого Австро-Венгрия понесла страшные потери.

По-видимому, нашему земляку пришлось не раз смотреть смерти в глаза. Но он выжил. И об этом свидетельствует жетон, потерянный в бывшей деревне. А потерять он его мог уже в 1918 году, когда большевики подписали сепаратный мир с Германией и Вильманстрандский полк был расформирован.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.