Уточнены схемы движения общественного транспорта на время перекрытия для ремонта улицы Плеханова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Автобусы №39 и 44 при движении в направлении ЖД вокзала проследуют по привычной схеме – по улице Ленина, обратный маршрут пройдёт по Зегеля и Гагарина.

Напомним, автобусы маршрутов №2, 12, 302, 315, 352 при выполнении рейсов в сторону Сокола будут объезжать ремонтируемый участок по улицам Зегеля и Гагарина. В обратном направлении транспорт проследует по привычному маршруту.

Из маршрута 9Т временно исключат остановки «ул. Пролетарская» в обоих направлениях и «ул. Гагарина» при движении в сторону ЖД вокзала – автобусы будут поворачивать на улицу Зегеля.

По маршрутам №33, 33А перевозка пассажиров в направлении Сокола будет осуществляться по улицам Зегеля и Гагарина, в сторону района ЛТЗ – по схеме «… — ул. Студеновская – ул. Гагарина – ул. Ленина – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – пл. Театральная – ул. Фрунзе — …». При этом на Зегеля добавят временную остановку возле Центрального Банка (д. 4 по пл. Плеханова).

Автобусы маршрута № 300 проследуют по Гагарина в прямом и обратном направлении без заезда на улицу Зегеля.