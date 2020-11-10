Утром 11 ноября на мосту в районе посёлка Новая Жизнь ограничат движение

В среду, 11 ноября, с 9.00 до 11.00 будет перекрыта одна полоса моста в Новой Жизни и организовано реверсивное движение по другой. Это необходимо, чтобы провести работы по монтажу последней, шестой балки пролёта над железнодорожными путями на новом путепроводе.

В это время специалисты будут устанавливать на опоры огромную конструкцию весом порядка 50 тонн. После этого начнётся объединение балок, их закрепят болтами и сваркой.

Работы по строительству мостового перехода в Новой Жизни, согласно контракту, подрядчик должен завершить до конца года.