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Утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории Липецкой области на период пожароопасного сезона 2022 года.

1 час назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на период пожароопасного сезона 2022 года.

В плане тушения регламентирован порядок взаимодействия сил и средств лесопожарных формирований подведомственных управлению лесного хозяйства Липецкой области, подразделений пожарной охраны ГУ МЧС, аварийно-спасательных формирований и лесопользователей, а также межрегиональное маневрирование в случае возникновения лесных пожаров.

Организацию противопожарных мероприятий и тушение лесных пожаров на территории лесничеств Липецкой области в 2022 году будет осуществлять ОСАУ «Лесопожарный центр» и подведомственные учреждения управления лесного хозяйства на основании Государственного задания, утвержденного приказом управления лесного хозяйства Липецкой области. В состав ОСАУ входят 9 лесопожарных станций I, II, III типа, на вооружении которых имеется 83 единицы лесопожарной техники.

Помимо этого, на территории лесничеств до начала пожароопасного сезона, будут приведены в готовность пятьдесят малых лесопатрульных комплексов, оборудованных на период пожароопасного сезона емкостями для воды, мотопомпами, пожарными рукавами, ранцевыми огнетушителями.

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