Утверждена Постановлением администрации Добринского муниципального округа Липецкой области «06» октября 2026г. № 1258 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА

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Приложение Схема ВиВ Добринского МО к постановлению 1258 от 06.10.2026Скачать
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