Проект планировки территории миниполиса в квартале улиц Железнякова-Ботаническая утвердило управление строительства и архитектуры Липецкой области. В районе Опытной станции в Липецке в ближайшие годы вырастет современный жилой комплекс. Застраиваться квартал будет в пять этапов – с 2022 по 2027 годы.

На первом этапе строителям предстоит возвести 13 домов, детский сад и несколько парковок. В планах второго этапа – ввод в эксплуатацию жилых домов и многоярусных паркингов. На третьем – планируется построить дома, многоярусный паркинг, школу, торговый центр, ресторан, физкультурно-оздоровительные комплексы. В рамках четвертого и пятого этапов продолжится возведение домов, многоярусных автостоянок, детского сада и поликлиники.

Всего на площади в 59 гектаров будет простроено около 50 пяти-семиэтажных жилых домов, с локальными девятиэтажными градостроительными акцентами. Это в целом почти 350 тысяч квадратных метров, сообщили в областном управлении строительства и архитектуры. Здания будут окружать 10-12 улиц с выраженной перспективой и собственной аутентичной архитектурой, а также с активным пешеходным движением, скверами и парками.

В управлении отметили, что визуальную концепцию миниполиса разработала воронежская проектная организация по заказу будущего застройщика АО «Тепличное». Команда архитекторов вдохновлялась стилистикой и настроением улиц Бродвея 30-х годов прошлого века, а также Грегорианским стилем, который был широко распространнн в англоязычных странах в XVIII веке. Таким образом, дома в этом мини-городе будут построены в классическом сочетании красного кирпича, белого камня и темной черепицы.

На днях в администрации Липецкой области прошел Градостроительный совет Липецка, в котором приняли участие глава региона Игорь Артамонов, вице-губернатор Илья Тузов, мэр Липецка Евгения Уваркина и начальник регионального управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева. На встрече обсуждались вопросы жилищного строительства в областном центре. В частности, рассматривалась и концепция жилого квартала в районе улиц Железнякова-Ботаническая. «Нам необходим город с целостной средой и высоким качеством жизни липчан», – отметил на прошедшем заседании Игорь Артамонов, поручив взять на особый контроль архитектурно-художественный облик объектов и подчеркнув необходимость максимально упорядочить городскую застройку.