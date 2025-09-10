В регионе

Увеличение племенного поголовья КРС в Липецкой области способствует росту продуктивности дойного стада

48 минут назад

Молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства Липецкой области. На территории региона работают более 30 сельхозпредприятий, занимающихся производством молока. Девять из них имеют статут племенных хозяйств. В сельхозорганизациях и КФХ содержится порядка 36 тысяч голов КРС, половина из которых – племенные. Это способствует повышению генетического потенциала животных и, как следствие, росту продуктивности дойного стада.

По данным статистики, средний надой молока от одной коровы в крупных и средних сельхозорганизациях за 7 месяцев 2025 года составил 5989 кг. Это на 255 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство молока в сельхозорганизациях региона с января по июль 2025 года увеличилось на 9,6 % и составило 168 тыс. тонн. В хозяйствах всех категорий на 1 августа получено 200,4 тыс. тонн молока, на 6,8 % больше, чем годом ранее.

«Отрасль молочного животноводства – важнейшая составляющая агропромышленного комплекса региона, – подчеркнула министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – Благодаря системной государственной поддержке она показывает хорошие результаты. Регион полностью обеспечивает себя молоком и молочными продуктами».

В этом году на поддержку молочного животноводства, в том числе на приобретение и содержание племенного КРС, из федерального и областного бюджетов выделено 365 млн рублей. 93 % этих средств уже доведены до сельхозпроизводителей.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен