Производство растительных масел в 2023 году в Липецкой области достигло рекордных 547 тыс. тонн. Это на 25,3% больше, чем годом ранее. «В связи с увеличением экспортного потенциала в регионе активно развивается это направление агропромышленного комплекса. В области приняты меры по увеличению площадей для выращивания подсолнечника, сои и рапса», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Именно поэтому растет и производство всех видов растительного масла: подсолнечного, соевого и рапсового. По выпуску последнего регион в 2022 году вышел на первое место в стране. Этот продукт обладает особыми полезными свойствами и является одним из наиболее потребляемых в мире растительных масел. В области производством рапсового масла занимаются четыре маслоэкстракционных завода. Крупнейший из них произвел в прошлом году 139 тыс. тонн. На его долю приходится 80% от общего объема полученного в регионе рапсового масла. Всего в регионе в прошлом году было произведено более 173 тыс. тонн этого продукта, что на 6,6% больше, чем в 2022-м.

Получение таких результатов было бы трудно достичь без развития сырьевой базы. В Липецкой области рапс начали выращивать достаточно давно, но площади под ним были незначительные. Так, в 2000 году рапс был размещен всего лишь на 4,8 тыс. гектаров, с которых было получено 3,6 тыс. тонн рапса. В 2023 году под эту масличную культуру было отведено 56 тыс. гектаров и собраны рекордные 126 тыс. тонн. Производство рапса в регионе за это время выросло в 35 раз.

Все это способствует увеличению экспорта масложировой продукции, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. В 2023 году за рубеж было отправлено 627,6 тыс. тонн растительных масел и жмыхов. Экспорт масложировой продукции в денежном выражении занимает первое место в структуре экспорта АПК региона и за все время реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» вырос более чем в 20 раз.