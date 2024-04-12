Специальные социальные выплаты медикам, работающим в небольших городах и селах, увеличены с апреля 2024 года. Эту выплату в Липецкой области получают больше 6,5 тысячи работников. Данное изменение в Постановление Правительства вступило в силу с 21 марта по поручению Президента РФ. Теперь ежемесячные выплаты варьируются от 4,5 до 50 тысяч рублей. Ранее максимальная выплата составляла 18,5 тысячи рублей.

В небольших городах и селах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты для врачей составит 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей для среднего медперсонала. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц на территориях региона с населением от 50 до 100 тысяч человек ежемесячно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. Медработники, которые работают в населенных пунктах с населением свыше 100 тысяч человек, будут получать специальную социальную выплату в прежнем размере — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от категории специалиста.

Как рассказали в ОСФР по Липецкой области, самостоятельно за выплатой обращаться никуда не придется. Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплаты, формируют медицинские организации. В нем указан размер назначаемой доплаты сотруднику, которая соответствует категории специалиста, и данные, по которым она рассчитана. После получения сведений от медицинских организаций Отделение СФР по Липецкой области назначает выплату и переводит на карту или банковский счет медицинского работника в течение семи рабочих дней.

«Престиж работы медиков, как и специалистов в любой другой сфере, формируется, в первую очередь, за счет размера оплаты. Зарплаты врачей и среднего медперсонала в России последние несколько лет растут хорошими темпами, а помимо этого вводятся другие меры поддержки. На примере нашего региона мы видим, что это имеет определенный положительный эффект в решении кадрового вопроса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.