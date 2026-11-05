Уверенный старт и смелые планы

Ветеранский состав команды «Альтаир» из Добринки продемонстрировал хороший старт в первенстве Воронежской области по мини-футболу среди игроков старше 50 лет, а паршиновский «Родник» завершил чемпионат области уверенной победой, закрепив за собой второе место.

Ветераны, выступающие под флагом «Альтаира», начали свой путь по турнирной дистанции с победы. В первом матче наша команда без особого труда разобралась с «ДСК-Строитель», одержав убедительную победу со счетом 6:1. У добринцев отличились Вадим Логунов и Андрей Мамаев, оформившие по дублю, а также играющий тренер Александр Требунских и Андрей Двуреченский, добавившие по одному мячу в копилку команды.

Во втором поединке против воронежского «Салюта» добринцы продемонстрировали характер и волю к победе, добившись боевой ничьей со счетом 2:2. Андрей Мамаев продолжил свою результативную серию, забив еще два мяча и увеличив свой бомбардирский счет. Следующий матч «Альтаир» проведет 7-го ноября против команды «Металлург» из Семилук, где ветераны намерены продолжить свою победную поступь.

В заключительном матче 26-го тура, который стал финальным аккордом всего чемпионата Липецкой области по футболу, паршиновский «Родник» одержал важную выездную победу над неуступчивым «Спартаком» из Казинки со счетом 2:1.

У хозяев мяч забил Василий Мордовкин, гости ответили двумя точными ударами Артема Явкина и Евгения Барбашина. Эта победа позволила команде из сельской глубинки занять почетное второе место по итогам чемпионата.

По сравнению с прошлогодней «бронзой», этот результат является прогрессом и свидетельствует о росте команды. Руководитель «Родника» Иван Незнамов дал удовлетворительную оценку выступлению своих подопечных, отметив при этом, что в новом сезоне команда намерена побороться за медали самого высокого достоинства.