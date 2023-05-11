Эта история произошла много лет назад, в начале 70-х. Зашел я как-то постричься в КБО (оно тогда располагалось на месте нынешнего отдела образования). К мастерам была очередь. В ожидании, когда парикмахер освободится, стал рассматривать фотографии на стенах (их вывешивал фотограф ателье, рекламируя свою работу). На одной была изображена красивая девушка, которая привлекала особое внимание. Я долго с восхищением рассматривал ее.

По этой фотографии, выставленной в витрине добринского фотоателье, Николай Шибаев влюбился в свою будущую супругу.

А спустя некоторое время, в ноябре 1971 года, я приехал по делам в ордена Ленина колхоз имени Ильича (нужно было собрать данные для дипломной работы). Захожу в бухгалтерию и вижу знакомое лицо. Не сразу вспомнил, откуда я знаю эту девушку. И тут в памяти всплыл мой поход в парикмахерскую… Это была она — красавица с выставленного фотографом удачного снимка.

К счастью, она тоже обратила на меня внимание. Познакомились, ее звали Валентиной. А вскоре стали встречаться.

После получения диплома 13 марта 1972 года меня назначили главным инженером в колхоз «Победа», который граничил с колхозом имени Ильича. Всего десять километров по грунтовке — и ты в соседнем хозяйстве…

В августе подали с Валентиной заявление в загс, а через месяц расписались.

Мою молодую супругу приняли на должность заместителя главного бухгалтера, а потом повысили до главбуха. И звать ее стали уже Валентиной Алексеевной.

В «Победе» мы отработали восемь лет, затем переехали в Добринку. Меня перевели на должность заместителя управляющего районной «Сельхозтехникой», а жена работала сначала бухгалтером ОКСА управления сельского хозяйства, потом занималась вопросами приватизации и имущества района в администрации. Сейчас мы оба уже пенсионеры.

2 сентября 2022 года исполнилось 50 лет нашей совместной жизни. Наше общее достижение — двое замечательных детей. А любимый внук Владислав — моя опора.

Николай ШИБАЕВ.

п. Добринка.