Уволенные из-за ликвидации организации липчанки могут получать пособия на детей

Липчанки, уволенные в результате ликвидации организации в период ухода за ребенком, беременности или отпуска по беременности и родам, имеют право на получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единого пособия. Это единственная категория граждан, которой допустимо получение этих мер поддержки одновременно, сообщает Отделение СФР по Липецкой области.

При определении права на единое пособие проводится комплексная оценка нуждаемости. Мера поддержки назначается, если среднедушевой доход семьи с учетом выплачиваемого пособия на ребенка до 1,5 лет не превышает прожиточный минимум. В Липецкой области в 2025 году он составляет 14 718 рублей. Пособие выплачивает ежемесячно. Кроме мамы, выплату может оформить папа, опекун или другие родственники, уволенные в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Мера поддержки назначается только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Размер выплаты составляет 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком или месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам. Пособие предоставляется на каждого ребенка, за которым осуществляется уход, и индексируется один раз в год.

Региональное Отделение СФР заботится не только жительницах Липецкой области, у кого уже есть дети, но и о будущих мамах. Если в течение года после увольнения в связи с ликвидацией предприятия, службой занятости населения женщине присвоен статус безработной, она имеет право на получение пособия по беременности и родам. Оно назначается по месту жительства или фактического пребывания. Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам. Устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Липецкой области это 16 043 рубля.

Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Выплаты осуществляются без учета размера доходов. Обратиться за мерами поддержки женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, могут через портал Госуслуг или в клиентские службы Отделения СФР по Липецкой области. Также за разъяснениями можно обратиться по телефону контакт-центра регионального Отделения СФР по Липецкой области: 8-800-100-00-01 в рабочее время.

«Потеря работы – непростое испытание, но молодые родители не должны оставаться один на один с этой проблемой. Липецкое отделение соцфонда России предоставляет семьям, воспитывающих детей, государственные меры поддержки в различных жизненных ситуациях», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.