Увы, не суждено. “Колос” в полуфинале героически сравнял счет, но уступил в серии пенальти

В первенстве Липецкой области по футболу среди команд второго дивизиона состоялись полуфинальные матчи.

Добринский “Колос” играл против команды “Лев Толстой”. Основное время матча завершилось вничью – 3:3. Добринцы проигрывали после первого тайма со счетом 1:3, но сумели найти в себе силы, чтобы сравнять счет. В составе “Колоса” голами отличились Сергей Дронов, Александр Козырьков и Олег Саталкин.

Увы, в серии пенальти удача была не на стороне добринской команды (4:5).

В другом матче 1/2 финала встречались “Факел” из Хлевенского района и “Авангард” из г. Чаплыгин. Победу со счетом 3:1 одержал “Факел”.

В итоге за “золото” во втором дивизионе футбольного первенства области в этом сезоне поспорят в финале “Лев Толстой” и “Факел”.