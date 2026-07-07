Уж сколько раз твердили миру…

В одной из тихих деревушек нашего округа буквально на днях случилась эта неприятная история: к пожилым людям приехали двое молодых парней и вручили «подарки», за которые надо было заплатить … 10 тысяч рублей.

По словам пострадавшей женщины, «вежливые» парни прикатили к ним днём среди недели. В это время они с 80-летним супругом оставались дома одни, обычно по выходным к ним съезжаются дети и внуки, которые, разумеется, не допустили б такого. И машину «гости» предусмотрительно сразу развернули на ход движения.

Всё-таки, видимо, побаивались: вдруг есть ещё кто-то дома…

— Они как-то представились, ничего не показывая, — говорит, едва сдерживая эмоции, бабушка, — мы и не запомнили их имён, как и номер машины.

Смутило и усыпило бдительность то, что «благодетели» сразу чётко назвали их фамилию, имена, отчества, ещё фамилии некоторых соседей произнесли и стали культурно рассказывать, что проводят благотворительную акцию к юбилею города Липецка. А потом с улыбкой начали вручать пенсионерам небольшие коробки — якобы специально привезенные для них подарки.

— «Вот, — говорят, — о вас не забывает власть», — продолжает свой печальный рассказ пожилая женщина. — Там чайник электрический, небольшой фонарик и какая-то, как они сказали, духовочка, я её даже не открывала с досады.

А потом, будто между делом, ушлые молодые люди добавили: «За доставку из Липецка нужно заплатить всего 10 тысяч — это за бензин».

Доверчивые пенсионеры не хотели показаться невежливыми и достали свои сбережения, отложенные на лекарства и проживание до пенсии в следующем месяце… Когда машина уехала, старики переглянулись и поняли: их обманули мошенники.

Позвонили сразу же детям. Те подтвердили их догадки: полученные «подарки» максимум тысяч на пять потянут в магазине.

Хочется пожилым людям ещё раз напомнить: ни одна настоящая акция не требует денег за подарок!

В принципе тут обошлись, можно сказать, «малой кровью». И пусть эта история станет хорошим уроком не только для обманутых, но и для других добринцев.