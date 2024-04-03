29 марта в Средней Матренке состоялся траурный митинг, посвященный второй годовщине со дня гибели в специальной военной операции уроженца села Данилы Рущинского. Почтить память своего героя-земляка пришли его односельчане, гости из других населенных пунктов, представители районной администрации.

Два года назад весть о гибели Данилы Рущинского потрясла среднематренцев. Тогда на его похороны пришло практически все село. Время идет, но боль утраты по-прежнему не угасает в сердцах родителей Данила, мамы Натальи Владимировны, отца Дмитрия Борисовича, младшего брата Дмитрия и сестры Софии, которые присутствовали на митинге. Навсегда веселым и добрым парнишкой он останется в памяти и всех среднематренцев, которые знали Данина.

— Данил в самый сложный и ответственный момент, — сказал на митинге участник спецоперации, а ныне представитель добринского военкомата, старший сержант Олег Чикалов, — показал высшую степень патриотизма, отдал жизнь за всех нас, за страну. Он был верен своему долгу до конца. Данил любил жизнь и людей, поэтому и выбрал такую профессию-защищать Родину. Мы всегда будем помнить его подвиг…

Затем маме Данилы Наталье Владимировне от администрации Добринского района был вручен букет цветов в знак благодарности за воспитание сына. В ходе митинга было сказано еще немало теплых слов в адрес геройски погибшего земляка-среднематренца, после чего, к мемориалу, открытому в его честь в прошлом году, легли живые цветы. А в конце митинга участники траурного мероприятия почтили память Данилы Рущинского минутой молчания.

«Мы чтим наших героев, которые рисковали жизнью ради Родины. Они показали пример бесстрашия, мужества, чести и верности своему народу», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.