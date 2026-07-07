Узнали о хлебе много интересного

Обучающиеся школы с. Мазейка, посещавшие лагерь дневного пребывания «Олимпиец», побывали на экскурсии в «Музее хлеба».

Её провел сотрудник музея Сергей Владимирович Верзилин. Дети с интересом слушали его рассказ о том, как люди научились выращивать зерно и печь хлеб, как этот продукт стал основой питания и символом жизни. Основная часть мероприятия была посвящена знакомству с экспозицией музея. Ребята с увлечением рассматривали древние орудия труда: серпы, жернова, печи, которые использовались для обработки зерна и выпечки хлеба в разные исторические периоды. С.В. Верзилин наглядно демонстрировал, как работали эти инструменты, что вызывало живой интерес у детей.

Школьники увидели разнообразие видов хлеба: были представлены его разные образцы из различных регионов и стран, а также исторические виды хлеба, которые сейчас встречаются редко. Дети узнали о том, из каких злаков пекут хлеб, какие добавки используют и как внешний вид хлеба может рассказать о его происхождении. Обучающиеся познакомились с процессом изготовления хлеба, увидели наглядные макеты и иллюстрации, которые им помогли понять основные этапы производства хлеба — от помола зерна до выпечки. Просто восторг у юных зрителей вызвал рассказ о работе пекаря и секретах приготовления вкусного и ароматного хлеба. Особо важную роль сыграло знакомство с ролью хлеба в культуре и традициях. Здесь были показаны предметы, связанные с хлебом в народных обычаях, праздниках и искусстве. Дети услышали пословицы и поговорки, связанные с хлебом, и о том, какое значение он имел в жизни наших предков.

Школьники задавали вопросы, на которые наш экскурсовод отвечал в доступной и интересной форме. Были проведены небольшие интерактивные элементы, школьники посмотрели мультфильм. Экскурсия в целом вызвала у учащихся большой интерес. Обучающиеся активно участвовали в обсуждении, делились своими впечатлениями. Многие были удивлены тем, насколько разнообразен мир хлеба и какую долгую историю он имеет. Особенно всем запомнились старинные орудия труда и возможность увидеть, как выглядел хлеб в прошлом.

Экскурсия в «Музей хлеба» стала познавательным и увлекательным мероприятием для учащихся.

Она позволила расширить кругозор школьников, познакомить их с важной частью истории и культуры, а также сформировать уважительное отношение к труду хлеборобов, пекарей и ценности самого хлеба.

Говорим большое спасибо за такое полезное и интересное «путешествие» в страну главного продукта на нашем столе.

Алла ПЕРЕПЁЛКИНА,

педагог Мазейской школы.