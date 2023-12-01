Урок цифры «Приватность в цифровом мире» состоялся в медиацентре центральной районной библиотеки. В нём приняли участие постоянные посетители отдела.

Распространение смартфонов, появление социальных сетей и других интернет-сервисов открыло для нас новые возможности: мы можем легко общаться с близкими и друзьями на большом расстоянии, делать покупки, не выходя из дома, делиться информацией и получать ее.

В то же время этим могут воспользоваться и злоумышленники. Личная информация, попавшая в сеть, все чаще используется против ее владельцев в форме шантажа, буллинга или мошенничества. Именно поэтому важно знать правила кибербезопасности, которые помогут защитить наши данные.

На уроке были разобраны такие понятия, как «персональные данные», «приватность», «конфиденциальность», «цифровой след» и «шпионское ПО».

Эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете Андрей Сиденко рассказал ребятам, почему важно хранить свои личные данные в секрете, как персональная информация попадает в интернет, как предотвратить утечку.

После теоретической части ребята прошли тренинг «Приватность в цифровом мире» и получили сертификаты.