ПАО «Россети Центр» запустило новый сервис для информирования потребителей об отключениях электроэнергии – мобильное приложение «Есть свет!» для пользователей мобильных устройств на платформе Android и iOS.

С его помощью пользователь получает возможность напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой организации, получить обратную связь о проводимых отключениях, времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку на интересующие адреса и получать уведомления об аварийных и плановых отключениях.

Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства (Google Play или App Store, воспользовавшись поиском), а также перейдя по ссылке для устройств на платформе Android и для устройств на платформе iOS.

Также для получения информации по отключениям электроэнергии продолжают действовать единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220, чат-бот на сайте с пометкой «Задать вопрос об отключении электроэнергии и сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии».

«Многие услуги становятся доступнее и удобнее для жителей Липецкой области благодаря цифровизации. Отрадно, что и уровень цифровой грамотности в регионе достаточно высокий, что делает вводимые нововведения востребованными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.