ЦУР Липецкой области совместно с региональным управлением здравоохранения разработал чат-бот о вакцинации от коронавируса. В новом онлайн-сервисе собрана вся актуальная информация. Чат-бот расскажет, какими вакцинами можно привиться в регионе, какие есть противопоказания, какие рекомендации необходимо соблюдать перед прививкой

Также можно узнать, как записаться на прививку от COVID-19 и найти адреса пунктов вакцинации и телефоны для записи. Для тех, кто зарегистрирован на сайте Госуслуг, есть инструкция по записи через этот портал. Кроме того, в чат-боте собраны самые распространенные мифы о вакцинации от коронавируса. Чат-бот доступен в мессенджере Телеграм по адресу: @vaccine48_bot.

Это уже не первый совместный проект ЦУРа и региональной власти. В мае вместе с управлением социальной политики Липецкой области Центр управления регионом разработал онлайн-консультант по соцконтрактам. Его легко найти по адресу: @SocContract48bot. В июне запустили чат-бот по пляжам, созданный на основе данных, предоставленных Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Липецкой области. Информация об оборудованных местах отдыха вблизи водоёмов региона собрана в Телеграме по адресу: @Beach48bot.