В 17 поселениях Задонского района прокуратура выявила несанкционированные свалки

Прокуратура Задонского района выявила несанкционированные свалки на территориях 17 поселений.

Так, на территории сельского поселения Донской сельсовет имеется несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов площадью около 150 кв. м., а на территории сельского поселения Ольшанский сельсовет – площадью около 400 кв.м.

При этом ни администрации сельских поселений, ни администрация муниципального района не принимали меры по организации санитарной очистки подведомственной территории.

В адрес главы администрации муниципального района и в адрес главы администрации городского поселения г. Задонск прокурор внёс представления с требованием ликвидировать незаконные свалки путём вывоза отходов в специально оборудованное для этих целей место.

Исполнение актов прокурорского реагирования находится на особом контроле в прокуратуры района.