В 2020 г. судами Липецкой области рассмотрено 2 уголовных дела, связанных с совершением преступлений в сфере ЖКХ, сообщили в прокуратуре региона.

Так, постановлением Левобережного районного суда г. Липецка меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 рублей применены в отношении бывшего руководителя ООО «Липецкая УК».

Как установлено материалами уголовного, обвиняемый, осуществляя руководство деятельностью УК по управлению в общей сложности 201 многоквартирным домом, в 2017 году заключил с ООО «Городская энергетическая компания» (с 17.12.2019 ООО «НОВИТЭН») договор энергоснабжения многоквартирных домов, находящихся в оперативном управлении жилищной компании.

Однако, используя свои должностные полномочия, он принял решение не перечислять в полном объеме собранные с собственников жилья денежные средства за потребленный энергоресурс, ресурсоснабжающей организации.

В результате ООО «НОВИТЭН» был причинен имущественный ущерб в размере 8 838 711 руб.

Действия руководителя жилищной управляющей компании были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение в особо крупном размере имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)

Поскольку подсудимый полностью признал свою вину, возместил причиненный в результате его преступных действий материальный ущерб суд назначил обвиняемому судебный штраф, прекратив производство по уголовному делу.

Постановление в законную силу не вступило.

Приговором Елецкого городского суда председатель ЖСК-11, осужден за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, использованием своего служебного положения) к наказанию в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 рублей.

Приговором суда он признан виновным в том, что в период с 20.10.20 19 до 13.11.2020, являясь должностным лицом дал указание бухгалтеру, не осведомив ее о своих преступных действиях, перечислить денежные средства в сумме 48 500 рублей на банковскую карту, открытую на его имя, якобы для оплаты предстоящих ремонтных работ в доме. После поступления денежных средств подсудимый 44 500 рублей обратил в свою пользу, и распорядившись ими по своему усмотрению.

Приговор вступил в законную силу 19.12.2020.