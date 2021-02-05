В минувшем году в Липецкой области привели в нормативное состояние 19 километров федеральной трассы Р-119 Орёл — Тамбов. Ещё на 15 километрах обустроены защитные слои, которые призваны продлить срок службы полотна. Об этом сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

На участках с 280-го по 285-й километры (От Косырёвки до Елецкого) и с 290-го по 300-й километры (обход Липецка от лебедянской трассы до района Сокола) усилена дорожная одежда, сделан водоотвод с проезжей части, приведены в нормативное состояние пересечения и примыкания, отремонтированы имеющиеся и построены новые водопропускные трубы, установлены шумозащитные экраны, дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение на обочинах и разделительной полосе, смонтировано освещение.

Заново обустроены автобусные остановки, к ним подвели тротуары, нанесли новую разметку. На одном участке ради экологической безопасности водоохранной зоны ливневую канализацию дополнили очистными сооружениями.

В Измалковском районе в рамках капремонта другого участка трассы Р-119 Орел — Тамбов со 170-го по 175-й километры на подъёме дороги сделали дополнительную полосу, облегчив обгон большегрузов. Там же исправили продольный профиль и построили очистные сооружения. На мосту через реку Ясенок отремонтировали асфальт. На трассе появились шумозащитные экраны и барьерное ограждение, на пешеходных переходах в дорожное покрытие вмонтировали 16 катафотов.

Кроме того, больше 15 километров федеральной трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов в Липецком, Задонском и Измалковском районах освежили путём нанесения защитных слоёв износа. Они выполнены из литых эмульсионно-минеральных смесей и продлевают срок службы полотна. Необходимый по нормативам коэффициент сцепления при этом не снижается.

Похожие работы в 2020 году проведены на федеральной трассе М4 Дон: капитально отремонтирован 30- километровый участок (км 414+700 – км 463+850) в районе Задонска (альтернативное направление).

В 2021 году завершится капитальный ремонт бесплатного участка М-4 «Дон» с 354-го по 401-й километр возле Ельца. В 2020 году на всём его протяжении была устроена новая конструкция дорожной одежды.

В этом году предстоит установить барьерные и перильные ограждения протяженностью 40 километров. На 20-ти километрах альтернативы М-4 смонтируют освещение.

Также будет установлено 560 дорожных знаков, пять новых автопавильонов на остановках общественного транспорта и нанесена дорожная разметка из термопластичных материалов.

Выполнены планово-предупредительные работы на путепроводе на 358м километре, на мосту через р. Дон в Задонске, на мостах через балки Новиковский верх, Опраскин Лог, Рогатинская, км 423+000 путепровод ч/з М-4 «Дон».

«Дороги в регионе меняются на глазах, – говорит глава Липецкой области Игорь Артамонов. – Радует, что приведены в порядок такие большие участки федеральных трасс, проходящих по территории области. Но нам удается поддерживать рекордные темпы ремонта и региональных дорог – благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 300 км отремонтировано в 2020 году, в плане на 2021 г – 450 км. С опережением графика идет строительство второй очереди Восточного обхода промышленной зоны г. Липецка, которая замкнёт Липецкую кольцевую автодорогу – это крупнейший дорожный проект в регионе стоимостью почти 3 миллиарда рублей. Реконструируются главные магистрали Липецка. Такого масштаба работ наши дороги не видели несколько десятилетий.»