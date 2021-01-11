В 2020 году органами прокуратуры области пресечено свыше 37 тыс. нарушений федерального законодательства во всех сферах жизни.

На основании актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности в общей сложности привлечено почти 9 тыс. правонарушителей, инициировано возбуждение 244 уголовных дел.

В условиях сложной экономической и санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность горрайпрокуроров, прежде всего, была направлена на защиту социальных прав граждан, семьи, материнства и детства, обеспечение правовых условий для бизнеса, охрану окружающей среды, соблюдение законности при реализации национальных проектов.

Так, совместно с Государственной инспекции труда в Липецкой области горрайпрокуроры добились погашения задолженности по заработной плате перед более чем 1,8 тыс. работников на сумму свыше 55 млн. руб. По постановлениям прокуроров 120 работодателей привлечены к административной ответственности, в отношении 9 возбуждены уголовные дела.

Прокурорами проделана значительная работа по пресечению волокиты в отношении исполнительных документов по заработной плате, алиментов, пособий и иных социально-значимых выплат.

К примеру, прокуратура Задонского района добилась исполнения судебного решения о ежемесячной выплате 41-летнему местному жителю, ставшему инвалидом по вине АО птицефабрика «Задонская», как собственника источника повышенной опасности, утраченного заработка,

В связи с неисполнением судебного решения перед гражданином образовалась задолженность в размере свыше 371 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования виновные должностные лица были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

В центре постоянного внимания прокуроров находились вопросы обеспечения инвалидов необходимыми средствами реабилитации, создания надлежащих условий для их обучения, получения положенных выплат, доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры, государственным и муниципальным учреждениям, к информации.

Прокуроры в 10 случаях в судебном порядке добились возложения на региональное управление здравоохранения обязанности по предоставлению детям-инвалидам дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов.

В сфере ЖКХ прокурорами пресечено свыше 1,8 тыс. нарушений законности. Вопросы текущей деятельности объектов ТЭК, задолженности публичных образований по энергоресурсам, где в результате комплекса принятых мер реагирования отмечается снижение более чем на 12% общей суммарной задолженности, что составляет более 400 млн. руб.

Всего по итогам проверок органами прокуратуры области в следственные органы в соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 14 мотивированных постановлений по которым следственными органами возбуждены и расследуются 14 уголовных дел по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Прокуроры остро реагировали на нарушения законности при производстве капремонта многоквартирных домов.

Так, в рамках исполнения представления заместителя прокурора области Руслана Стрельникова Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов области погашена задолженность перед подрядными организациями на сумму около 70 млн. руб.

Социальные гарантии должны обеспечиваться соответствующими экономическими ресурсами.

Прокурорами инициировано приведение в соответствие с действующим законодательством свыше 220 нормативных правовых актов о порядке предоставления бюджетных субсидий, регламентации бюджетного процесса.

Во взаимодействии прокуратуры области и органов финансового контроля проверялись вопросы законности закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Принимались меры по пресечению фактов незаконного дробления предмета заказа в целях ухода от конкурсных процедур, принятия и оплаты фактически невыполненных работ, создания необоснованных преференций хозяйствующим субъектам и т.д.

Широко реализовывалась практика привлечения к административной ответственности должностных лиц заказчиков в связи с нарушениями порядка и сроков оплаты по исполненным контрактам.

В результате прокурорского вмешательства погашено более 220 млн. руб. задолженности перед предпринимателями.

Принимались меры в целях прекращения порочной практики контролирующих органов организации проверок по малозначительным поводам, а также при отсутствии необходимости в выезде на место.

Учитывая, что плодородные земли имеют особое значение для успешного развития экономики в результате прокурорского вмешательства в муниципальную собственность возвращено более 1300 га земель сельскохозяйственного назначения.

Последовательно развивая практику взыскания в судебном порядке экологического ущерба, прокуроры в минувшем году предъявили в суды иски на общую сумму более 45 млн. руб.

В сфере надзора за реализацией национальных проектов в течение года органами прокуратуры региона пресечено более 600 нарушений, что позволило обеспечить законность в данной сфере.

В текущем году работа на данных направлениях будет продолжена, говорится в сообщении прокуратуры области.