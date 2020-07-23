В 2020 году в Липецкой области 100-процентная раскрываемость убийств и изнасилований. Руководитель регионального СКР подвел итоги работы ведомства за год

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области Евгений Шаповалов на расширенном заседании коллегии подвел итоги работы ведомства в текущем году и обозначил приоритетные задачи.

Генерал-майор юстиции, выступая перед представителями администрации области, областного Совета депутатов, прокуратуры и суда, правоохранительного блока региона, сотрудниками регионального СКР, отметил вклад следователей в борьбу с преступностью. Более четверти тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в регионе с начала года, расследованы сотрудниками Следственного комитета.

– Мы отмечаем стабильно высокие показатели раскрываемости преступлений против личности, – сказал генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов. – В этом году 100-процентная раскрываемость убийств и изнасилований. Это результат успешного взаимодействия с управлением уголовного розыска УМВД по области.

Успешной генерал-майор юстиции назвал и работу коллектива по расследованию преступлений прошлых лет. Здесь показатели выросли в 1,5 раза. В помощь следователям новейшая криминалистическая техника и достижения науки в экспертной деятельности.

Согласно статистике, каждое третье из возбуждённых в области уголовных дел о преступлениях экономической направленности, расследовано следственным управлением (112 дел). Ущерб в размере более 22 млн рублей возмещен полностью.

Под особым контролем дела о невыплате заработной платы. С начала года возбуждено 12 таких дел, задолженность по которым составила почти 21 млн. рублей. Удалось добиться полного погашения долга еще на стадии предварительного следствия.

Обращаясь к присутствующим, руководитель следственного управления призвал активизировать во взаимодействии с прокуратурой области, УФСБ, УМВД области работу по выявлению значимых преступлений коррупционной направленности, в результате которых наносится колоссальный ущерб интересам государства.Только в этом году в результате таких преступлений размер ущерба составил более 38 млн рублей. Благодаря усилиям следователей большая часть возмещена на стадии предварительного следствия, еще на 8,5 млн рублей наложен арест на имущество фигурантов уголовных дел.

Особое направление работы – расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Количество таких преступлений, к сожалению, не снижается. На 15% возросло уголовных дел, возбужденных в защиту детей с 85 до 100. Потерпевшими признаны 26 несовершеннолетних, большая часть из них малолетние дети. Часто они становятся жертвами половых преступлений.

Руководитель следственного управления поставил задачу перед коллективом работать на предупреждение преступлений в отношении детей, выявлять и устранять в рамках своей компетенции обстоятельства, способствующие их совершению.

– Вся наша работа направлена на укрепление правопорядка, на снижение преступности, на профилактику подростковой преступности и защиту детей. Поэтому и задачи для следователей традиционны. Это оперативное и качественное следствие, полное возмещение причиненного ущерба, защита прав и интересов жителей региона, – подытожил своё выступление генерал–майор юстиции Евгений Шаповалов.

Присутствовавший на коллегии глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов обратил внимание на значимость следственной работы в укреплении законности и правопорядка, которые служат основой благополучной жизни общества, сказав, что лучшая оценка деятельности любого ведомства это доверие граждан.

– Вы получили сегодня награды, грамоты, новые звания. Это высокая оценка вашего труда, который очень важен для всех нас. Благодаря вашей работе жители понимают, что их права защищены и справедливость всегда восторжествует. Желаю вам успехов в работе и меньше преступлений, – сказал Игорь Артамонов.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин отметил успехи в работе следственного управления, вручив почетные грамоты его сотрудникам.

В адрес следователей от гостей сегодня звучали благодарности и пожелания здоровья, благополучия и верности в служении Отчизне.