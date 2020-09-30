В 2020 году в водоемы Липецкой области выпустят в три раза больше молодняка рыбы, чем в прошлом году

В Липецкой области увеличивается протяженность расчистки водных объектов, растут объемы компенсационных мероприятий. В 2020 году в водоемы региона будет выпущено более 400 тысяч экземпляров молоди рыбы, что в 3 раза больше уровня прошлого года. Задача на будущее – увеличить воспроизводство рыбных ресурсов в регионе.

Об этом сегодня говорилось во время встречи первого заместителя главы региона Н.Ф. Тагинцева и замминистра сельского хозяйства РФ, руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова.