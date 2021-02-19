За январь-декабрь 2020 года в Липецкой области зарегистрировано 254 416 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. уровень общей инфекционной заболеваемости увеличился на 11% (за счет регистрации случаев новой коронавирусной инфекцией). При этом уровень инфекционной заболеваемости без учета гриппа и ОРВИ находится на уровне 2019 года (32 747 сл. и 33 032 сл. соответственно). Такой информацией поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечен рост заболеваемости по следующим нозологиям:

острые респираторные вирусные инфекции (в т.ч. ОРВИ, вызванные коронавирусом) – на 12,9% (221 291 сл.)

грипп – в 1,7 раз (378 сл.),

внебольничная пневмония (в т.ч. пневмония, вызванная коронавирусом) – в 2,4 раза (13 613 сл.),

чесотка – на 12,7% (174 сл.).

Заболеваемость гриппом и ОРВИ (включая COVID-19 с клиникой ОРВИ) за январь-декабрь 2020г. (221 291 сл.) выше заболеваемости соответствующего периода 2019 г. на 12,9%. В структуре общей инфекционной заболеваемости на долю гриппа и ОРВИ приходится 87,1%. В сентябре-декабре текущего года случаев гриппа не зарегистрировано.

В январе-декабре 2020г. заболеваемость внебольничной пневмонией (включая COVID-19 с клиникой внебольничной пневмонии) выше уровня 2019 г. в 2,4 раза – зарегистрировано 13 613 случаев. В структуре заболеваемости преобладало взрослое население – 91,6%.

За отчетный период зарегистрировано 13 593 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, из них из них в г. Липецке – 44,4% случаев. У 23,9% заболевших инфекция протекала с клинической картиной пневмонии (3206 слexftd), 44,5% – с клиникой ОРВИ (5983 сл.), 31,6% заболеваний протекали бессимптомно. 92,8% всех заболевших составили взрослые, из них 74,7% – в возрасте 30- 64 лет, 15,9% – старше 65 лет.