Прокуратура Липецкой области проанализировала работу прокуроров в части применения к лицам, допустившим нарушения установленных антикоррупционньим законодательством обязанностей, запретов, ограничений, дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Так, в результате прокурорского вмешательства в 2021 г. в связи с утратой доверия уволено 9 должностных лиц, (2020 г. — 1), в т.ч. 7 — в связи с непредставлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 2 — вследствие неурегулирования конфликта интересов.

Указанная мера ответственности применялась к лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, руководителям учреждений.

Так, по представлению прокурора Измалковского района освобождены от должности З муниципальных служащих, не представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

За аналогичное нарушение по представлению прокурора Долгоруковского района досрочно прекращены полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Войсковоказинский сельсовет.