В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» обозначили основные направления инвестиционной деятельности на 2021 год. На техническое перевооружение и реконструкцию, строительство новых, расширение и приобретение существующих объектов филиал направит более 1,43 млрд рублей. Итогом реализации запланированных мероприятий будет ввод порядка 10 МВА мощности и 161 км линий электропередачи.

Одним из ключевых проектов «Липецкэнерго» станет техперевооружение ВЛ 110 кВ «Лутошкино» левая-правая«, передающей электроэнергию потребителям Краснинского и частично Елецкого районов. Кроме того, в текущем году запланировано завершение техперевооружения ВЛ 110 кВ «Ситовка — Доброе», от работы которой зависит качество энергоснабжения потребителей Добровского района, в том числе и активно развивающегося сельскохозяйственного предприятия ООО «Кривец-Птица».

На территории Задонского района электрических сетей (РЭС) энергетиками филиала предстоит масштабная работа по внедрению высокотехнологичных компонентов управления и мониторинга. В РЭС будет проведена реконструкция отходящих ячеек питающих центров подстанции 35 кВ, систем телемеханики, модернизация диспетчерского пункта и внедрение системы энергомониторинга и контроля показателей надежности. Задонский РЭС обеспечивает электроснабжение 171 населенных пунктов Задонского и Хлевенского районов с населением более 54 тыс человек. По его сетям осуществляется транзит электроэнергии для ряда крупных аграрных предприятий Хлевенского района, таких как завод по производству подсолнечного масла «Донская Нива», молзавод «МясновЪ — 77», тепличный комплекс «Агро Альянс Липецк», а также мясоперерабатывающий комплекс ООО «АЛБИФ», являющийся первым в России индустриальным проектом по производству говядины класса премиум. В Задонском районе среди таких предприятий один из крупнейших агрохолдингов России АО АПО «Аврора» и молочный комплекс ООО «Колос». Повышение надежности энергоснабжения предприятий агропромышленного комплекса станет вкладом энергетиков «Россети Центр» в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, направленной на обеспечение продовольственной независимости страны.

Очередным шагом на пути к диджитализации оперативно-технологических процессов в электросетевом комплексе «Липецкэнерго» станет дальнейшее развертывание радиосети по стандарту Digital Mobile Radio (DMR). Внедрение данного вида связи существенно расширит зону радиопокрытия и повысит эффективность управления бригадами во время аварийно-восстановительных и плановых работ. До конца 2021 года диджитал-сеть будет организована на территории Задонского и Становлянского районов электрических сетей.

По-прежнему, значимое место будет отведено реализации Программы снижения потерь, в рамках которой энергетики филиала продолжат оборудовать центры электроснабжения (КТП, ТП, ПС) и индивидуальные точки потребления автоматизированными системами учета электроэнергии (АСУЭ). Данные системы являются совокупностью технических и программных средств, при помощи которых осуществляется постоянный учёт потребляемой электроэнергии, а также анализ, хранение и передача данной информации в автоматическом режиме. С их помощью возможно удаленно отслеживать объем и динамику потребления в заданное время, реагировать на фиксируемые отклонения в работе сети и оперативно устранять причины их возникновения.

Своевременное выполнение инвестпрограммы является необходимым условием поддержания стабильной работы электросетевого оборудования. Ее реализация осуществляется в соответствии с перспективными задачами компании и территориальным планом развития региона.