В 2021 году в Добринке установят еще 8 камер видеонаблюдения

Исполняющий обязанности главы администрации Добринского муниципального района Р.И. Ченцов вместе с начальником МКУ ЕДДС И.Б. Рязанцевой приняли участие в работе «круглого стола». Заседание в режиме видеоконференцсвязи провели под руководством заместителя Министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидаций стихийных бедствий генерал-полковника В.Н. Яцуценко.

Основная тема онлайн-встречи — организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в общей системе антикризисного управления. В ходе общения были подняты вопросы исполнения перспективного плана развития ЕДДС муниципальных образований Липецкой области на период 2019-2022 годов.

Что касается нашей единой дежурно-диспетчерской службы, то она была создана в 2013 году. Расположена в одном из зданий администрации района. В ее состав входит 15 человек. Ведется журнал регистрации оперативных событий, проводится мониторинг ситуации в образовательных и дошкольных учреждениях, объектах социального значения, здравоохранения. Под пристальным вниманием — движение школьных автобусов по системе ЭРА-ГЛОНАСС. В работе специалисты ЕДДС также используют разработанное МЧС России приложение «Термические точки». Любые возгорания на территории муниципалитета моментально фиксируются со спутника, данные передаются оперативным службам. Для мониторинга охранной, тревожной сигнализации стационарных объектов используется АРМ диспетчера контроля.

— Наши рабочие места, — отметила Ирина Рязанцева, — оборудованы всей необходимой техникой: аудио и видеоконференцсвязью, компьютерами, телефонами, радиостанцией, принтером, сканером, имеются прямые каналы связи с дежурно-диспетчерскими службами всех муниципалитетов области, потенциально-опасными и социально-значимыми объектами, есть выход в интернет. Для оповещения руководящего состава установлена автоматизированная система оповещения «Рупор», имеется пульт управления для экстренного оповещения населения.

По программе АПК «Безопасный город» на территории Добринского района установлены 25 камер видеонаблюдения, информация с них выведена на мониторы, которые находятся в помещении ЕДДС. Дополнительно введено в эксплуатацию 15 камер, которые охватывают территорию Добринского муниципального района.

— В следующем году, — сказал Роман Ченцов, — в районном центре планируем установить еще восемь камер видеонаблюдения.

В соответствии с планом, со специалистами ЕДДС проводятся занятия по профессиональной подготовке и самоподготовке. Все прошли обучение в УМЦ г. Липецк. Штатное расписание полностью укомплектовано. Система электроснабжения службы приведена в соответствие установленной категорией, на рабочих местах установлены дополнительные мониторы. Обновлена оргтехника, в связи с увеличением штата ЕДДС выделено дополнительное помещение. В прошлом году по итогам областного смотра-конкурса МКУ ЕДДС Добринского района заняла 2-е место.