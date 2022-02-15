Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в Липецкой области в январе-декабре 2021 г. составил 64904,4 млн рублей, или 81,2% к уровню 2020 года. Такие цифры приводит «Липецкстат».

В январе-декабре 2021 г. организациями всех форм собственности и населением построено 11369 квартир. Общая площадь введенных жилых зданий составила 1235,2 тыс. кв. метров, что составляет 100,3% к уровню 2020 года.

Основная доля введенного жилья приходится на город Липецк (44,7%), Липецкий (10,9), Грязинский (5,9), Усманский (5,4%) районы.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 881,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 71,4% от общего объема жилья, введенного в январе-декабре 2021 года. По сравнению с 2020 годом ввод индивидуального жилья уменьшился на 171,4 тыс. кв. метров, или на 16,3%.

В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-декабре 2021 года построено 1102 кв. метра жилья.