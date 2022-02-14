В 2021 году в управление Роспотребнадзора по Липецкой области поступило 1836 обращений по вопросам защиты прав потребителей. В структуре обращений 50,5% связано с нарушением прав потребителей в сфере услуг (в основном это деятельность на финансовом рынке, жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, бытовое обслуживание населения, медицинские услуги), в сфере розничной торговли – 49,4%.

Напоминаем потребителям, что по вопросам компетенции Роспотребнадзора в управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по телефону (4742) 27-25-98 в целях консультирования граждан и организаций. Время работы «горячей линии»: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00.

Для информирования граждан в формате «вопрос-ответ» в Государственном информационном ресурсе по защите прав потребителей функционирует раздел «Виртуальная приемная».

Кроме того, граждане могут обратиться за консультацией в единый консультационный центр Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках. Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам направляют обратившихся в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистов проводятся в соответствии с режимом работы: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45.