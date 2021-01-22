Правительство по инициативе «Единой России» направит регионам 2 млрд рублей на строительство 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, в том числе в малых населенных пунктах.

«Проекты ФОКОТов типовые – все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и обязательно приспособлены для занятий людей с ограничениями по здоровью. В свою очередь, наш партпроект «Детский спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все они были построены в срок», – заявила депутат Госдумы Ирина Роднина. Ранее в партии сообщали, что строительство объектов в своих округах также проконтролируют депутаты Госдумы.

«В Липецкой области в рамках партпроекта «Детский спорт» запланировано открытие еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса, – отметил региональный координатор партпроекта Алексей Степанов. – В этом году он откроется в селе Волово»

Напомним, в ходе совместной работы с Правительством над проектом бюджета на 2021-2023 годы парламентарии «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с прошлым годом – с одного до двух миллиардов рублей. Кроме того, по инициативе «Единой России» на 150 миллионов рублей будут увеличены расходы на ремонт почти тысячи спортзалов в сельских школах.