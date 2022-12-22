В управлении Росгвардии по Липецкой области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2022 год.

По данным подразделений лицензионно-разрешительной работы, граждане в добровольном порядке на возмездной основе сдали 300 единиц оружия и около 1500 патронов различного калибра. В том числе сдано более 200 единиц огнестрельного оружия, около 30 единиц газового оружия самообороны, и свыше 250 штук патронов.

Общая сумма денежных средств для выплаты гражданам составила 430 тысяч 630 рублей.

К административной ответственности за различные правонарушения, привлечено свыше 850 граждан, при этом из оборота изъято около 800 единиц оружия и более 3 тысяч боеприпасов.

Кроме того, в рамках предоставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы обработано свыше 13 тысяч заявлений.

Росгвардейцы напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности. Более того, за проявление сознательности можно получить денежное вознаграждение. Размер вознаграждения зависит от вида оружия и технических характеристик каждой единицы.