Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) во все времена были важными социально-значимыми объектами для села. Не потеряли они своей значимости и сегодня. ФАПы — это своего рода «скорая помощь» на местах. Здесь медицинский работник может оказать профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается.

В связи с этим в Липецкой области запланирован капитальный ремонт пяти фельдшерско-акушерских пунктов — структурных подразделений ГУЗ «Липецкая районная больница». Финансовые затраты составят 5 млн. рублей.

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, на эти средства планируется провести внутреннююи внешнюю отделку помещений, замену кровли, окон, радиаторов отопления,а также выделить отдельные кабинеты для приема больных и медицинских манипуляций, оборудовать входы пандусами для инвалидов.

Модернизация и капитальные ремонты ожидает следующие ФАПы:

Лубновский: обслуживает больше 1 тыс. чел., прием будет вести фельдшер высшей квалификационной категории.

обслуживает больше 1 тыс. чел., прием будет вести фельдшер высшей квалификационной категории. Пружинский: обслуживает 647 человек, помощь, которым будет оказывать медицинская сестра.

обслуживает 647 человек, помощь, которым будет оказывать медицинская сестра. Варваро-Борковский: обслуживает около 500 чел., пациентов будет принимать акушерка высшей квалификационной категории.

обслуживает около 500 чел., пациентов будет принимать акушерка высшей квалификационной категории. Стебаевский: обслуживает больше 800 человек. Прием пациентов будет вести фельдшер высшей категории.

обслуживает больше 800 человек. Прием пациентов будет вести фельдшер высшей категории. Сырский: работает с населением больше 3 тыс. человек, которых будет обследовать медицинская сестра высшей категории.

Медицинские работники ФАПов проводят приём населения, назначают лечение в пределах компетенции, осуществляют патронаж детей до 3 лет, обеспечивают консультации со специалистами и выполняют врачебные предписания. Кроме того, в пункте оказывают неотложную медицинскую помощь на доврачебном этапе, проводят санитарно-противоэпидемическую работу на подведомственной территории, а также делают профилактические прививки.

В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации для осуществления капитальных ремонтов данных объектов.

Проведение ремонтных работ в фельдшерско-акушерских пунктах позволит повысить комфортность и доступность, улучшить качество оказания медицинской помощи населению Липецкой области.