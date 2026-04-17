В 2025 году спортсмены Липецкой области завоевали больше наград, чем в 2024 году

В 2025 году липецкие спортсмены привезли с соревнований всероссийского и международного уровней 2 264 медали. Это на 14% больше, чем в 2024 году.

Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов во время своего годового отчёта пере парламентариями Липецкого областного Совета депутатов. Он также отметил, что ЛО вошла в топ-10 субъектов РФ по реализации госпрограммы «Спорт России». Учитывалось приверженцев ЗОЖ (их в регионе уже 68,3%), строительство новых спортобъектов, проведение спортивных мероприятий.

В 2025 году в Липецкой области открыли несколько крупных объектов: Ледовый дворец в Добром, ФОК в Ссёлках, Дворец спорта в Ельце, отремонтировали стадион в Измалково. В ближайших планах — завершение строительства Ледового дворца в Лебедяни, модульного бассейна в с. Хрущёвка, начать возведение ФОКа в Данкове.

С 2025 года в регионе начали проводить специализированные состязания для людей с ОВЗ: детей с инвалидностью и ветеранов СВО, получивших тяжёлые ранения на фронте. Всего в Мультиспортивной инклюзивно-адаптивной лиге участвовали 250 человек. Теперь у Липецкой области — три вида таких состязаний для разных категорий. Ранее были запущены Детская (1500 участников) и Семейная (300 семей-участниц) мультилиги.

«Развитие спорта — это не только и не столько рекорды и медали. В первую очередь, это инвестиция в здоровье нации, воспитание молодёжи и создание равных возможностей для всех жителей области, включая тех, кто получил тяжёлые ранения, защищая Родину», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.