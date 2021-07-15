Комиссия ФКР Липецкой области и администрации Ельца проинспектировала ход работ по капитальному ремонту в Ельце.

Дом по адресу г. Елец, ул. Шоссейная, д. 1а относительно новый – 1999 года постройки. Однако, кровля пятиэтажки за 20 лет порядком поизносилась. Квартиры на верхних этажах во время дождя заливало. Капитальный ремонт по графику был запланирован на период 2038-2040 гг. По инициативе собственников работы по ремонту крыши были перенесены на более ранний срок – в плановый период 2020-2022 гг. В данный момент подрядная организация приступила к обновлению кровли. По договору работы планируется завершить до середины ноября этого года. Обновленная крыша улучшит условия проживания более 150 жителей этой пятиэтажки.

Следующей точкой стал дом по адресу г. Елец, ул. В. Кротевича, д. 17. В прошлом году в рамках капитального ремонта здесь обновили крышу. В том же году начали ремонтировать фасад. Как оказалось, стены дома 1959 года постройки были в крайне изношенном состоянии. Специалисты установили, что необходимы мероприятия по усилению фасада, которые первоначально не планировались. Жители дома проявили сознательность, оперативно обеспечили доступ в квартиры для установки опор, это было необходимо, так как часть опор проходит через балконы. Такое взаимодействие собственников и подрядной организации помогло выполнить работы в квартирах максимально быстро и с минимальным дискомфортом для жильцов. В данный момент ремонт фасада продолжается.

Всего по области в этом году запланирован капремонт в 304 домах, в том числе в 27 многоквартирных домах Ельца и Елецкого района. Общая сумма работ составит более 45 млн. рублей. Новые крыши в этом году начнут радовать ельчан в 9 высотках, а фасады – в 12 домах