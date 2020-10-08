В 5 школ и 14 детских садов Липецка уже дали тепло

В объекты социальной сферы Липецка продолжают подавать тепло по заявкам руководителей этих учреждений.

На 8 октября отопление подано в 19 образовательных учреждения – 5 школ, 14 детских садов и 7 семь учреждений культуры.

Всего подключено порядка 14% социальных объектов.

Как сообщили в городской администрации, все объекты социальной сферы готовы к отопительному сезону – в них проведены ремонтные работы и промыты системы отопления, при необходимости по заявке тепло в них подадут в кратчайшие сроки.

Следующим этапом станет включение отопления в жилых домах. Тепло начнут подавать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов (пока в городе держится достаточно высокая среднесуточная температура, за последние дни она превысила +12 градусов). Планируется, что пуск будет осуществляться поэтапно в течение 3-х дней, а необходимые регулировки продолжатся в течение месяца. Очерёдность включения систем в многоквартирных домах будет определена графиком.