В прошедшее воскресенье в России отмечался День отца. А в его преддверии по сложившейся доброй традиции в большой зал администрации Добринского района пригласили 17 лучших пап нашего муниципалитета, тех, кого принято считать в обществе примерными семьянинами.

День отца в нашей стране относительно молодой праздник. Он был учрежден указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2021 году и призван укрепить традиционную культуру семьи, повысить роль отцовства. И как отметили ведущие, наш район богат достойными примерами отцовства. Лучшие отцы, настоящие мужчины не раз отмечались руководством района. Всех собравшихся пап поприветствовал заместитель главы района О.Н. Малыхин.

— Быть папой, — сказал Олег Николаевич, — это тоже работа. И только талантливые отцы умеют любить, быть хорошим специалистом и авторитетным мужчиной в глазах своей семьи, своего рода и в обществе. И День отца — это еще одна замечательная возможность поблагодарить вас, уважаемые папы, за ваш ответственный и благородный труд.

Далее О.Н. Малыхин вручил каждому приглашенному благодарности администрации района за достойное воспитание детей и в связи с празднованием в России Дня отца, а также подарочные сертификаты и цветы. А праздничное настроение папам своими музыкальными номерами дарили артисты РДК.