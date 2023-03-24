О том, когда начнется обновление улично-дорожной сети, какие наиболее частые причины аварий и как снизить их количество, говорили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое проходило под председательством заместителя руководителя муниципалитета В.А. Провоторова.

Основным докладчиком выступил начальник ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району А.В. Ногтев. Он рассказал об итогах работы своей службы за 2022 год и внес свои предложения по снижению дорожно-транспортного травматизма.

21 ДТП, в котором 3 человека погибли и еще 27 пострадали, произошло на территории Добринского района в 2022 году. Большинство аварий (16 случаев) случились в дневное время. С материальным ущербом было зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий.

Почти за три месяца с начала года на территории района было зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. К счастью, обошлось без погибших. За аналогичный период прошлого года было совершено 4 ДТП. А вот количество нарушений, связанных с правилами перевозки детей, возросло до 18 против 12 в 2022 году.

Обращаясь к представителю отдела образования и руководителю автотранспортного предприятия, А.В. Ногтев особенно подчеркнул, что необходимо уделять большое внимание состоянию школьных и пассажирских автобусов перед выходом в рейс. Сотрудники ГИБДД проведут комплексные рейды, направленные на выявление нарушений, связанных с правилами перевозки детей и пассажиров.

Среди предложений по минимизации ДТП на территории района А.В. Ногтев назвал проведение разъяснительной работы с водителями в части соблюдения ПДД, пресечение грубых нарушений на дороге, проведение рейдов и профилактических мероприятий с освещением их на страницах районной газеты и в сети Интернет. Отдельно будут проводиться мероприятия по выявлению на маршрутах патрулирования недостатков в содержании улично-дорожной сети (проверят освещенность, наличие дорожных знаков и разметки).

А о том, в каком она состоянии и когда приступят к ее обновлению, рассказали заместитель директора юго-восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» С.В. Гаршин и руководитель МБУ «Добринское» Ю.Н. Боженко.

Основной сезон у дорожников стартует с момента запуска асфальтобетонных заводов в начале апреля. Тогда же начнется и ямочный ремонт горячим асфальтом. В осенне-зимний период дорожники, когда позволяла погода, вели ямочный ремонт литым асфальтом с применением рециклера для его изготовления. Мера была вынужденная, но она помогала в ликвидации аварийных ям. На некоторых участках такая процедура проводилась по 2-3 раза, так как из-за перепада температур образовывались новые выбоины.

В ближайшее время дорожники начнут уборку проезжей части, займутся покраской остановочных павильонов, стоек знаков и нанесением дорожной разметки.

Коммунальщики зимой тоже занимались ямочным ремонтом на улицах Добринки. Сейчас началась работа по уборке улиц поселка от песка и грязи.

Ю.Н. Боженко посетовал на владельцев большегрузных автомобилей, которые их владельцы паркуют на обочинах вдоль проезжей части и затем выносят грязь на дорогу, а та разносится на колесах по всей Добринке. Эта проблема вызвала широкое обсуждение у участников заседания.

Предлагалось подключить ГИБДД к решению данного вопроса и привлекать водителей большегрузов к административной ответственности.

Директор ОАО «Добринское АТП» Ю.В. Попов предложил свой вариант решения проблемы: за определенную плату их предприятие готово предоставить владельцам грузовых автомобилей парковочные места на своей базе, где есть и охрана, и камеры видеонаблюдения.