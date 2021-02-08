В администрации Добринского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности. Его участники говорили о подготовке к весеннему паводку в 2021 году.

Для обеспечения безопасного пропуска весенних паводковых вод в Добринском районе создана группировка сил и средств, которую представляют 123 человека личного состава, 20 единиц инженерной техники, 4 плавсредства, 15 автомобилей и 5 автобусов.

Каждый год повышенное внимание перед наступлением весны в Добринском районе уделяют трем гидротехническим сооружениям, которые являются потенциально опасными: водохранилища на реке Чамлык у Талицкого Чамлыка, в с. Васильевка и у Новопетровки.

Подтопление также может произойти в бассейнах реки Плавица (с. Березнеговатка, д. Бредихино, д. Белоносовка, с. Ярлуково, с. Никольское, д. Покровка, с. М. Отрада, с. Б. Отрада, д. Заря), реки Матренка в с. Верхняя Матренка.

При наихудшем сценарии развития прохождения паводка, а также аварии на гидросооружениях, в зонах повышенного подтопления могут оказаться десятки домов в Талицком Чамлыке, а также несколько домовладений в Паршиновке, Верхней Матренке и Березнеговатском сельсовете.

Чтобы свести риски к минимуму районной противопаводковой группе поручено организовать комплекс превентивных мероприятий. Главы сельских поселений, АТП, райпо, районная больница, связь, полиция, электросети, сельхозпредприятия и др. – каждому поручено в зоне их ответственности обеспечить готовность к самым тревожным сценариям предстоящей весны.