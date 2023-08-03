Детская коляска в виде пожарного автомобиля, трактора, самолета, ракеты – это неполный перечень фантазий родителей, которые были воплощены в жизнь участниками традиционного районного конкурса «Парад колясок».

Церемонию награждения победителей и призеров в районной администрации сначала хотели провести в День семьи, любви и верности, но ввиду малого количества заявок от участников решили продлить сроки проведения конкурса. Одновременно

были увеличены и «призовые». И это возымело свой эффект. На конкурс заявились сразу 6 участников. Их работы по оформлению колясок решено было разделить на 3 номинации. Жюри лично побывало в семьях, чтобы запечатлеть на фото каждую

работу. Все фотографии были выставлены на голосование в социальных сетях в группе администрации Добринского района. Определить победителей должны были сами жители.

И вот настал волнующий момент церемонии награждения. В силу занятости не все родители смогли приехать на мероприятие, их выручили бабушки и дедушки. От имени главы Добринского района А.Н. Пасынкова всех гостей поприветствовал его заместитель О.Н. Малыхин, поблагодарив «конструкторов» колясок за фантазию и выдумку. И без наград никто из участников конкурса не остался.

В номинации «Маленький патриот» победила семья Дмитрия и Марины Малыхиных из Демшинки. Их коляска в виде ракеты получила 374 голоса в соцсетях. Чуть меньше, 281 голос, был отдан за коляску в виде самолета, сделанную Дмитрием и Верой Демиховыми из Большой Плавицы.

В номинации «Коляски из сказки» 221 человек отдал победу за коляску «Чебурашки» Дмитрию и Евгении Машталерам из Плавицы. Коляска «Кукла» Александра и Елены Афониных из Добринки набрала 85 голосов и заняла второе место.

Две заявки было в номинации «Транспортное средство». Больше всего пользователей соцсетей (164 голоса) поразила коляска-трактор, которую сделали Павел и Вера Демины из Добринки. А вот пожарный автомобиль Данила и Марии Таран из районного центра набрал лишь 44 голоса. Тем не менее, все участники были отмечены почетными грамотами и подарочными сертификатами на приличную сумму.

В конце церемонии награждения О.Н. Малыхин отметил, что труды каждой семьи в оформлении детских колясок не пропали даром и призвал на следующий год всех жителей Добринского района быть активнее.